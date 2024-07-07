ترقية 27 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 5 مدرسين بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته العاشرةللعام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من طارق محمدي عبد الحميد كلية الهندسة ، يمنى مزيد الحمد نعينع ، ملهم عبد الحافظ ابراهيم ، مروة عادل صبحي سعد ، ريهام عبد السلام مصطفى ، ناهد محمد عبد السلام كلية الطب ، نيفين على عطية شاهين، بسنت حمدى ابراهيم بكلية طب الأسنان ، منصور محمد راغب ، ايمان محمد السعودى بكلية التربية الرياضية ، هبه كمال عباس بكلية التمريض .

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لكل من ايمان فيصل السعداوى بكلية التجارة ، احمد ابراهيم الشناوى بكلية الهندسة ، أسماء صبحى النجار بكلية الزراعة ، هبه السيد عبد الحميد ، أحمد ابراهيم حرقان ، رحاب احمد الشاعر ، مروة محمود عوض ، أسامة عبد الفتاح سرور ، سماح أسماعيل عبد العزيز ، عمرو فايز عبد الرحمن ، محمد جاب الله محمد ، امل محمد عبد الستار بكلية الطب ، محمد على حامد بكلية العلوم ، منى السيد عبد الفتاح ، هشام محمد كاظم بكلية التربية الرياضية ، رشا شوقي العشرى بكلية التمريض.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من مها بدر الدين ناصر بكلية الآداب ، مروة رضا بسطويسى بكلية الهندسة ، ألاء محمد عبده بكلية التربية الرياضية ، إكرام محمود كمال ، سلوان محمود ابراهيم بكلية التمريض.

والموافقة على منح( 25 ) درجة دبلوم ، وعدد ( 80) درجة ماجستير ، وعدد (44) درجة الدكتوراه.