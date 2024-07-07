محافظ بورسعيد يهنىء الرئيس بالعام الهجري الجديد 1446 ه‍

هنأ اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، بالإصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أبناء محافظة بورسعيد وقياداتها التنفيذية والشعبية، الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446ه‍، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما وجه محافظ بورسعيد ، التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد 1446ه‍، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر، والدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، وجميع الوزراء والمحافظين، وأفراد الشرطة والقوات المسلحة والجهات المعنية، بمناسبة هذه الذكرى العطرة أعادها الله على مصر في خير وتنمية ورخاء.

كما قدم اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، أسمى معاني التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446 ه‍، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الأمتين العرببة والاسلامية بكل الخير والبركة، وأن تحمل الأيام المقبلة مزيدًا من التقدم والرخاء لمصرنا الحبيبة، وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار.

وكان اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، شهد احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد في المسجد العباسي بحي العرب، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، إحياءً لهذه الذكرى العطرة، أعادها الله على مصرنا الحبيبة بالاستقرار والخير والرخاء.