ضحية الفتاة الأوكرانية لـ«البوابة نيوز»: تقدمت بدعوى ضد المتهمة ومحامي السفارة

قالت هالة عبد الفتاح، موظفة البترول المعتدى عليها على يد الفتاة بالسب والقذف وتحطيم سياراتها على يد فتاة أوكرانية داخل كمبوند دار مصر بمنطقة التجمع، أنها توجهت صباح اليوم الأحد لمقر محكمة القاهرة الجديدة، وتقدمت بدعوي ضد الفتاة الأوكرانية “ دارية نوفاكزنيا” وصديقها مالك السيارة المدعو وائل محمد سعد، كما اختصمت خلال الدعوي السفارة الأوكرانية.

وأضافت في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، صديق الفتاة الأوكرانية عرض علينا مبلغ قدره 10 آلاف جنيه لإصلاح التلفيات التي لحقت بالسيارة، إلا أنها رفضت وعقب ذلك اختفي ولم نشاهده مرة أخرى.

وتسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير الطب الشرعي الخاص بواقعة الفتاة الأوكرانية المُتسببة في حادث تحطم سيارة والتعدي على مالكتها وشقيقتها داخل كمبوند دار مصر في منطقة التجمع، وأكد التقرير إيجابية تعاطي المتهمة للمواد المخدرة.



حادث الفتاة الأوكرانية

وكشفت التحقيقات أن الفتاة الأجنبية وجهت السباب والشتائم لمالكة السيارة وشقيقتها عند اتصالهما بالشرطة، كما وجهت السباب والشتائم لسيدات مصر.

ودلت التحقيقات في الواقعة، على أن إقامة الفتاة الأوكرانية منتهية منذ 6 أشهر وكانت تقود السيارة في حالة سكر، وهو الأمر الذي أسفر عن الاصطدام بسيارة شقيقة الشاكية وتحطيمها.



تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة التجمع بلاغا من سيدة وشقيقتها يفيد بقيام فتاة تحمل جنسية دولة أجنبية بالاصطدام بسيارة الثانية حال توقفها أسفل محل سكنها داخل كمبوند دار مصر بنطاق القسم.

ودلت التحريات على أن المتهمة كانت تقود السيارة وهي مخمورة، وتحمل جنسية دولة أوكرانيا وارتكبت الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق