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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تفاصيل تنظيم البطولة العربية لألعاب القوى تحت مشاركة 12 دولة

الكابتن مجدي عبد
الكابتن مجدي عبد البديع
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كشف الكابتن مجدي عبد البديع عضو مجلس الاتحاد المصري لألعاب القوى، تفاصيل تنظيم مصر البطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 سنة بمشاركة 12 دولة، مشددًا على أن البطولة تمتلك كل معدلات النجاح.

وقال "عبد البديع"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، «في هذه المرحلة، لا يتمتع اللاعبون بخبرات كبيرة، لذلك، فإنهم عندما يتنافسون مع الكبار لا يحققون نتائج جيدة، وبالتالي، فإن الاتحاد العربي نظموا بطولة للاعبين تحت 23 سنة».

وأضاف: "نستضيف النسخة الثانية من البطولة، بعد تنظيم البطولة الأولى في تونس، فالاتحاد العربي العربي يثق في مصر، لذلك، فقد نظمنا البطولة العربية تحت 20 سنة في شهر مايو وبطولة البحر المتوسط تحت 23 سنة بتعاون مثمر مع وزارة الشباب والرياضة".

وأكد: "نظمنا 3 أحداث دولية خلال 60 سنة، وهذا يعتبر إنجاز للاتحاد واللاعبين، ونحافظ على لاعبينا من خلال بطولة ألعاب القوى تحت 23 سنة من الشباب والشابات حتى يكتسبوا الخبرة ويمكنهم تحقيق نتائج أفضل عند المنافسة مع اللاعبين الكبار".

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