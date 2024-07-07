تعرف على برنامج إدارة المشروعات والتشييد المستدام بـ "هندسة حلوان"

اعلنت جامعة حلوان عن تفاصيل برنامج إدارة المشروعات والتشييد المستدام بكلية هندسة المطرية، وذلك تيسيرا على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام 2024.

واشارت الجامعة الى ان برنامج إدارة المشروعات والتشييد المستدام بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس يهدف إلى الارتقاء بمستوى خريجي كلية الهندسة بالمطرية وتطوير مهارات الخريج في مجال هندسة وإدارة مشروعات التشييد المستدامة وتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، والارتقاء بمستوى خريجي كلية الهندسة بالمطرية.

كما يعد البرنامج الأول في الجامعات الحكومية في مصر في هذا المجال، حيث يعد تخصص إدارة مشروعات التشييد تخصص بيني يجمع بين تخصص الهندسة المدنية وهندسة التشييد ويتقاطع مع جميع تخصصات الهندسة ويفيد منها لتعدد التطبيقات المعمارية والميكانيكية والكهربائية بالمشاريع.

و يقبل البرنامج الطلاب الجدد من الثانوية العامة المقبولين بالكلية أو المقبولين بأي كلية هندسة حكومية، وكذلك الطلاب المنقولين إلى الفرقة الأولى، هذا ويتم الانتهاء من البرنامج الدراسي خلال أربع سنوات بمعدل 160 ساعة معتمدة، ويقوم بالتدريس نخبة من أساتذة هندسة التشييد وإدارة المشروعات وباقي التخصصات من كليات الهندسة المختلفة.

و يتميز البرنامج بهندسة وإدارة مشروعات التشييد هو مجال علمي واسع يختص بإدارة تصميم وهندسة وتنفيذ مشاريع التشييد، ويشمل الإلمام بمبادئ التصميم الهندسي واستيعاب الممارسات القانونية والمهنية ذات الصلة بصناعة البناء والتشييد وفهم عمليات التشييد، وأساليب التنفيذ وإدارة الموارد والأنظمة والمعدات والتخطيط والجدولة الزمنية والسلامة المهنية وتحليل ومراقبة التكاليف والاتصالات بين أطراف المشروع.

ويشمل البرنامج فهم موضوعات الإدارة مثل العقود الهندسية والاقتصاد والأعمال والمحاسبة والقانون والإحصاء وأخلاقيات المهنة والقيادة واتخاذ القرارات وأساليب التطوير وتحليل وتصميم العمليات واقتصاديات التشييد وإدارة الصحة والسلامة المهنية وهندسة التكاليف وبحوث العمليات واتخاذ القرار، وإعداد طلاب البرنامج للعمل المهني في مجال هندسة.

و يهدف البرنامج لإعداد طلاب البرنامج للعمل المهني في مجال هندسة وإدارة مشروعات التشييد المستدام من خلال تزويدهم بالمهارات التقنية الضرورية والمهارات الشخصية والمعرفية في مجال هندسة التشييد والبناء وإمداد سوق العمل بمهندسين قادرين على إدارة تصميم، وعمليات التشييد لكافة مشاريع التشييد.



ويكسب هذا البرنامج الدارس المهارات الكافية لسوق العمل وهي المتطلبات الأساسية حاليا في جميع الصناعات القائمة والقادمة لكى نلحق بالتطور التكنولوجي العالمي ودفع التنمية.

كما يتيح البرنامج عدة فرص للتوظف في مجال إدارة مشروعات التشييد والمشاريع المستدامة مثل،ةمهندس موقع حيث يطبق وينسق عمليات التشييد المختلفة في الموقع، ومهندس تصميم حيث يضع أساسيات وتفاصيل العديد من مشاريع البناء مثل المباني الإدارية.

وايضا مهندس مساحة، للقيام بعمليات الرفع المساحي لجميع أنواع مشاريع التشييد، ومهندس تخطيط وجدولة زمنية، من خلال التخطيط ومراقبة الخطة بالنسبة للتوقيت وتتابع عمليات وأنشطة التشييد، بالإضافة إلي مهندس مراقبة ومتابعة مشاريع، حيث يستعرض أداء التكلفة والوقت للمشروع أثناء عملية التشييد، ومهندس مكتب فني، يقوم بحصر الكميات والتصميم وإعداد نماذج المشروع والرسومات.