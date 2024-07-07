معلومات مهمة حول برنامج هندسة الميكاترونكس بالسيارات بجامعة حلوان.. تعرف عليها

أعلنت جامعة حلوان للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام عن برنامج هندسة الميكاترونكس بالسيارات بكلية الهندسة بالمطرية، برنامج بنظام الساعات المعتمدة؛ حيث يجمع البرنامج بين التخصصات الميكانيكية والكهربائية بكليتي الهندسة بجامعة حلوان، ويعد البرنامج الأول فى الجامعات الحكومية فى مصر فى هذا المجال، ويشمل البرنامج دراسة للسيارات الذكية Intelligent Vehicles، هذا بالإضافة إلى السيارات الكهربائية والمهجنة.



ويقبل البرنامج الطلاب الجدد من الثانوية العامة المقبولين بالكلية أو المقبولين بأى كلية هندسة حكومية، وكذلك الطلاب المنقولين إلى الفرقة الأولى، هذا ويتم الانتهاء من البرنامج الدراسي خلال أربع سنوات بمعدل(١٦٠ ساعة معتمدة )، ويقوم بالتدريس نخبة من أساتذة هندسة السيارات والاتصالات والإلكترونيات والقوى الميكانيكية والتصميم الميكانيكى من كليات الهندسة المختلفة .