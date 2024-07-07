أوكرانيا: مقتل وإصابة 10 أشخاص في هجمات روسية على دونيتسك

أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين، مقتل مدنيين اثنين، وإصابة 8 آخرين جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال فيلاشكين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم /الأحد/ - "في 6 يوليو، قتل الروس اثنين من سكان دونيتسك، بالتحديد في بلدتي نيويورك وأوكرينسك في حين أُصيب ثمانية آخرون بجروح متفاوتة الخطورة الليلة الماضية".

وأضاف المسئول الأوكراني، أن ما لا يقل عن 2066 شخصًا لقوا حتفهم في حين جُرح 5325 آخرون منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في الإقليم العام قبل الماضي، بينما لا تشمل هذه الأرقام عدد الضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.ش