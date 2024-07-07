إحالة سوداني للجنايات بتهمة قتل صديقه بأكتوبر

أحالت نيابة أكتوبر الكلية مواطن سوداني مقيم فى مصر إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل صديقه بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت التحقيقات في القضية، أن المتهم قتل الضحية عمدًا مع سبق الإصرار، إذ عقد العزم وبيت النية علي إزهاق روحه لسرقته، لمروره بضائقة مالية، طمعاً في ماله حين رأه يُحصيه، إذ أختل كيلهُ فأبخس الروح قدرها مقابل المال.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قد أعد لتنفيذ ذلك الغرض سلاحاً أبيض - سكين - وظل منتظراً تلك الفرصة لتنفيذ مخططه، وما أن سنحت بمغادرة المجني علية مسكنهما قاصداً زيارة اخر، رافقة وحال سيرهما بالطريق العام باغته بسلاحه بتسديد عدة طعنات قاسيات له بمواضع قاتلة بجسده - الصدر والبطن - لتحقيق قتله، فأحدث به إصاباته التي ابانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته