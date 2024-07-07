عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية،تقريرا بعنوان: «نباتات نادرة وQR code.. حديقة الفنان أحمد مظهر بالجيزة تعج بآلاف النباتات النادرة والفريدة».

حديقة مظهر، ملاذ أخضر من النباتات النادرة في محافظة الجيزة، وضع لبناتها الأولى الفنان الراحل أحمد مظهر الذي كان شغوفا بزراعة الموالح مثل البرتقال في حديقته الكبيرة بمنطقة البراجيل خلال خمسينيات القرن الماضي، وقدم لاحقا أنواعا مختلفة من النباتات النادرة التي جمعها من مناطق متعددة من العالم.

وتولى شهاب ابن الفنان الراحل إدارة إرث والده بعد وفاته، ليضيف أنواعا جديدة من النباتات إلى الحديقة التي أصبحت تضم الآن نحو 4 آلاف نوع.

إلى ذلك، قال طارق علوي مدير التسويق بالحديقة: "هذه الحديقة ليست عادية وبها نباتات نادرة فقط، إنها أكثر بكثير من ذلك، إنها طريقة نريد أن يعيش بها البشر في المستقبل، وبوابة للكثير من الناس للهروب من المباني والجسور للاستمتاع بجمال الطبيعة ونباتاتها، وبخاصة الأجيال الشابة عندما يأتون في زيارات لحديقتنا، ونثقفهم بخصوص أهمية النباتات".



