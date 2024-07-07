لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على تفاصيل التقديم لبرنامج الهندسة الإنشائية بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، عن البرنامج الذي يعمل على إعداد كوادر علمية مؤهلة هندسياً وتقنيًا لتلبية متطلبات سوق العمل فى مجال الهندسة الإنشائية، لها القدرة على المنافسة ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية، قادرة على الإبداع والابتكار والبحث العلمى مما يؤهلها لتقديم حلول متميزة لمشكلات المجتمع مع الالتزام بالقيم وأخلاقيات المهنة.

وجاء ذلك تيسيرا على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024.

ويهدف البرنامج إلي تعظيم الاستفادة من إمكانية الجامعة وخبرات أعضاء هيئة التدريس فى مجال الهندسة الإنشائية لتطوير المهنة بتقديم درجة عالية من الجودة النظرية والعملية، وتأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والإقليمي وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة في مجال الهندسة الإنشائية بما يواكب التقدم العلمى فى مجال التخصص، والتعاون مع المؤسسات التعليمية الأجنبية وتبادل الخبرات، وكذلك التعاون مع المؤسسات الصناعية الحكومية والخاصة، والسعي لزيادة كل من الأنشطة الطلابية والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة، وتطوير عناصر الفاعلية التعليمية الداعمة لبرنامج الهندسة الإنشائية.

ويتسم البرنامج بتأهيل الطالب لسوق العمل عن طريق دراسة مشروعين للتخرج فى أكثر من تخصص، حيث يقوم الطالب خلال دراسته بالتدريب على استخدام التقنيات المتقدمة وبرامج الحاسب المتخصصة فى مجال الهندسة الإنشائية من خلال عدد من المقررات التطبيقية المميزة للبرنامج بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، ويؤهل الخريج للعمل فور تخرجه، ويقوم بالتدريس فى البرنامج نخبة من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية من ذوى الخبرة والكفاءة من مدارس علمية محلية ودولية متعددة، وبصفة أساسية من قسم الهندسة المدنية.

ويوفر البرنامج فرصًا متنوعة للتدريب العملي تشمل التدريب الداخلي في المؤسسة التعليمية والتدريب الخارجي في شركات ومكاتب متخصصة ومواقع ذات صلة بمجال التخصص بالإضافة إلى التدريب الدولي في معامل متخصصة بإحدى الجامعات الأجنبية مثل جامعة شيربروك في كندا وذلك بفضل بروتوكول تعاون مفعّل عند إتمام التدريب يخضع الطالب لعملية تقييم شاملة تتضمن تقديم تقرير من الجهة المدربة وإعداد وإلقاء عرض تقديمي من قبل الطالب ومناقشة العرض أمام لجنة مكونة من أساتذة متخصصين هذا النهج يضمن اكتساب الطلاب للخبرات العملية اللازمة وتقييم أدائهم بشكل دقيق وموضوعي.

ويتميز خريجو برنامج الهندسة الإنشائية بمجموعة فريدة من المهارات والقدرات التي تؤهلهم للتفوق في مجالهم. يمتلك هؤلاء الخريجون خبرة عملية في التصميم والإشراف على الأعمال الإنشائية، مع قدرة متميزة على تصميم وبناء وحماية المنشآت تحت الأرض. كما يتقنون استخدام أكواد التصميم والتنفيذ بكفاءة عالية، ويمتلكون دراية واسعة في اختيار مواد البناء الأنسب وفقًا لمعايير القوة والمتانة وملاءمة الظروف البيئية.

ويبرز خريجو البرنامج أيضًا في تصميم منشآت مقاومة للكوارث الطبيعية، وتطوير ومراجعة الرسومات والمواصفات للمشاريع الهندسية. ويتميزون باستخدام تقنيات التصميم بمساعدة الحاسوب لمحاكاة سلوك المنشآت، وفحص وتقييم المباني القائمة وتقديم حلول للإصلاح أو الهدم. إضافة إلى ذلك، يمتلكون مهارات في تصميم أنظمة الصيانة والإصلاح، وتطبيق معايير ضمان الجودة في المشاريع الهندسية.

كما يتمتع خريجو البرنامج بمهارات قيادية متميزة تمكنهم من الإشراف بكفاءة على فرق من المهندسين والفنيين، مما يجعلهم أصولًا قيمة لأي مؤسسة هندسية أو مشروع إنشائي.

ويمنح البرنامج درجة بكالوريوس في الهندسة الإنشائية كتخصص رئيسي ويتميز بمرونة في تحديد التخصص الدقيق للخريج بناءً على مشروع التخرج الذي يقوم به الطالب حيث يتم توضيح هذا التخصص الدقيق في الشهادة الممنوحة ويشمل ذلك مجالات متنوعة في الهندسة الإنشائية مثل الإنشاءات والمنشآت الخرسانية المسلحة والمنشآت والكباري المعدنية بالإضافة إلى الأساسات والمنشآت الأرضية كما يمكن للطالب التخصص في مجال خواص المواد وضبط الجودة أو إدارة مشروعات التشييد مما يتيح للخريجين فرصة التميز في المجال الذي يناسب اهتماماتهم وقدراتهم ويلبي احتياجات سوق العمل المتنوعة في قطاع الهندسة الإنشائية.



وتتمثل شروط القبول وكيفية التقدم ببرنامج الهندسة الإنشائية، حيث يقبل المنقولين من الفرقة الإعدادية إلى الفرقة الأولى وطلاب الأقسام الأخرى بالكلية. كما يفتح أبوابه للمحولين من كليات القطاع الهندسي بالجامعات المصرية الحكومية للفرقة الإعدادية والفرقة الأولى، بالإضافة إلى المرشحين من مكتب التنسيق. للتقدم، على الطالب ملء طلب الالتحاق في إدارة البرنامج أو مكتب البرامج الجديدة بمبنى الإدارة، مع تقديم بيان حالة لما تمت دراسته سابقاً.