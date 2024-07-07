لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على مميزات برنامج هندسة الطاقة بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام الدراسي الحالي عن برنامج هندسة الطاقة الذي يتميز بتخصصات دقيقة تلبى الحاجة المتزايدة في السوق المحلى والدولي لمهندس اهتمامه الأول منصب على مجالات الطاقة المختلفة وذو كفاءة عالية في إدارة المشروعات ومقدرة علي اتخاذ القرار السليم.

ويهتم برنامج هندسة الطاقة بتدريس مقررات دراسية ذات صلة مباشرة بمختلف مجالات الطاقة وتكنولوجياتها العديدة، وتدرس هذه المقررات الدراسية من منطلق صلتها بالطاقة كمصادر وأشكال، ويدرس الطالب في برنامج هندسة الطاقة مجموعة من المقررات بشكل إجباري وهي المقررات الأساسية للعلوم الهندسية كما يمكنه اختيار مجموعة أخرى من مقررات العلوم التطبيقية التخصصية التي تؤهله تأهيلا كاملا فى مجال هندسة الطاقة، ويمثل هذا تميزا كبيرا لخريج البرنامج وهو الأمر الذي لا يتوافر في أي من البرامج الأخرى بكليات الهندسة.

ويسعى برنامج هندسة القوى الميكانيكية إلى إعداد خريجين متميزين في مجال تصميم وتشغيل نظم الطاقة، مؤهلين للعمل في الأسواق المحلية والإقليمية. ويهدف البرنامج إلى تخريج مهندسين قادرين على المساهمة الفعالة في التنمية المستدامة، وتبوء المناصب المهنية والقيادية، مع القدرة على التطوير المستمر لمهاراتهم العلمية من خلال التعلم الذاتي.

ولتحقيق هذه الرسالة، يركز البرنامج على توفير تعليم عالي الجودة يعتمد على الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات، كما يزود الطلاب بخلفية نظرية وتطبيقية متخصصة تتواكب مع التطورات المتسارعة في مجال البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل.

ويولي البرنامج أهمية خاصة للتدريب العملي في مختلف تخصصات هندسة الطاقة، إضافة إلى تنمية مهارات الاتصال الفعال، القيادة، العمل الجماعي، والقدرة على المنافسة وفقًا للمعايير الأخلاقية والاجتماعية للمهنة والمجتمع، من خلال هذا النهج الشامل، ويهدف البرنامج إلى تخريج مهندسين مؤهلين تأهيلًا عاليًا وقادرين على مواجهة تحديات الصناعة والمجتمع في مجال هندسة الطاقة.

ويتميز البرنامج ان خريج البرنامج لديه مجموعة من مهارات والقدرات التى تميزه عن غيره من الخريجين فى سوق العمل ومن أهم هذه المواصفات ما يلى، القدرة على الربط بين علم الطاقات الجديدة والعلوم الهندسية الاخرى وفقا لما تم دراسته من مقررات، بجانب دراسته لكافة التقنيات والأساليب الحديثة المستخدمة فى توليد الطاقات البديلة.

كما يتميز خريج البرنامج بالقدرة على توظيف النظريات والمعلومات والبيانات والأفكار التي تحقق ترشيد الطاقة والخامات واتخاذ القرارات الكفيلة بحسن الإدارة وجودة الأداء، القدرة على مجابهة المشاكل التي قد تواجهه أثناء تأدية مهامه.