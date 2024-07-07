رئيس جامعة المنوفية يهنئ المحافظ بتجديد الثقة

قام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم بتقديم التهنئة للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك لتهنئته بمناسبة تجديد الثقة بتوليه منصب محافظ المنوفية كما قدم رئيس الجامعة، التهنئة لنائبه محمد موسي علي تجديد الثقة بتولية منصب نائب المحافظ متمنياً لهما التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية وواجبهم الوطني، مؤكدًا على دعم الجامعة الكامل لجهود التنمية بالمحافظة.



رافق رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والمحافظة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، والرعاية الطبية، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الجانبين لمتابعة سير العمل ومتابعة المشاريع المشتركة بين الجانبين.

كما أعرب رئيس الجامعة عن تقديره لجهود محافظ المنوفية بشتى القطاعات بالمحافظة وسعيه نحو تحسين نوعية الخدمات وتحقيق إنجازات وتطوير شامل في كافة المجالات .

ومن جانيه أشاد محافظ المنوفية، بالدور الذي تقوم به جامعة المنوفية في خدمة المجتمع، من خلال برامجها التعليمية المتنوعة وبحوثها العلمية، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة والمحافظة في مختلف المجالات كما ثمن جهود الجامعة في الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.