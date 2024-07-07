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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جهود مصرية كبيرة للقضاء على الإرهاب في سيناء

شهداء كمين البرث
شهداء كمين البرث
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عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا تليفزيونيا تحت عنوان « جهود كبيرة قامت بها الدولة للقضاء على الإرهاب في سيناء».

وأفاد التقرير: «ما بين معركة التعمير والحرب على الإرهاب، خاضت الدولة ملاحم في سيناء خلال السنوات القادمة فقد جاءت ثورة 30 من يونيو لتواجه الإرهاب والتطرف الذي تم زرعه في أرض الفيروز».

وأضاف: «خاضت القوات المسلحة والشرطة معركة بطولية لتطهير الأرض من جنس الإرهاب الذي أرادوا له أن يكن له خنجرا في خاصرة الدولة المصرية،».

وتابع: «وفي الوقت الذي كانت يد الجيش تحارب الإرهاب في سيناء، كانت يد الدولة تمتد إليها بالتعمير والتنمية حتى جعلت من أرض الفيروز أرضا للنماء والخير لمصر، وباتت شبه جزيرة سيناء تجمع كل مكونات التنمية الشاملة ونفذت الجهات المعنية جملة من المشروعات القومية الزراعية والصنماعية والخدمية والسياحية مستفيدة في ذلك من المقومات الطبيعية والتاريخية لسيناء ومدن القناة».


 

الارهاب في سيناء معركة التعمير الارهاب ثورة 30 القوات المسلحة والشرطة