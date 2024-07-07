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الأحد 07 يوليو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأردن يدين استمرار إسرائيل في استهداف مراكز إيواء النازحين الفلسطينيين بقطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة
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أدانت الخارجية الأردنية استمرار إسرائيل في استهداف مراكز إيواء النازحين الفلسطينيين بقطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت الخارجية الأردنية، أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المرافق الإنسانية ومراكز الإيواء تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد دعوته للمجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم، وتوفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين، مؤكداً أن الصمت الدولي يشجع إسرائيل على الاستمرار بارتكاب المزيد من الجرائم ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

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