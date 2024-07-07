تحتوي على كاميرا بتقنية OIS.. إطلاق سلسلة هواتف realme 12 5G

أعلنت العلامة التجارية الأسرع نموًا للهواتف الذكية في العالم “ريلمي”، عن الإطلاق القادم لهاتفي realme 12 5G و realme12+ 5G قريباً مما يعكس إلتزامها المستمر بالابتكار والتميز في سوق الهواتف الذكية، حيث تفوق شركة ريلمي توقعات العملاء في جميع الفئات السعرية، حيث سيتم عرض مميزتها الفائقة كأقوى الهواتف في فئتها.

تتضمن سلسلة realme 12 موديلrealme 12 5G 8+256 | 8+512 و realme 12+5G 8+256 | 8/12+512

لا تقتصر على معالج قوي و مميز فقط ولكن أيضًا تتميز بتصميم أنيق مستوحى من الساعات الفاخرة حيث تعاونت ريلمي مع المصمم العالمى أوليفييه سافيو لتصميم هاتف realme 12+ 5G حيث يجلب سافيو معه خبرة واسعة في العمل مع العلامات السويسرية المرموقة مثل رولكس، روجيه دوبوي، بياجيه، بريتلينغ، وكوينتن.

بالإضافة إلى ذلك، يعكس تصميم realme 12+ 5G المهارة التى توجد في الساعات الفاخرة، حيث يحتوي على عدسة دائرية مزينة بأكثر من 500 نمط وتتفاعل هذه الأنماط مع الضوء والظل بشكل جميل، مما يجعلها تشبه قرص الشمس اللامع.

يأتي realme 12+ 5G بميزة فريدة وهي تقنية التكبير بنسبة 2X، مما يحافظ على جودة الصورة الممتازة مع إمكانية التحكم في البؤرة للحصول على صور مميزة بمسافات مختلفة. وإضافة إلى ذلك، يتميز realme 12+ 5G بكاميرا فائقة العرض بزاوية 112 درجة، وكاميرا ماكرو، وكاميرا أمامية عالية الجودة بدقة 16 ميجابيكسل.

يقدم هاتف realme 12 5G خاصية مذهلة و هى البورتريه X3 بدون فقدان للتفاصيل و ذلك بالتعاون مع المصور السينمائي الشهير كلاوديو ميراندا، حيث تنافس جودة كاميرات DSLRو تسمح هذه الخاصية بتصوير خلفية مشوشة بشكل رائع لتصوير الأشخاص بشكل أوضح بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تحسين صورهم باستخدام فلاتر الأفلام الحصرية من اختيار المصور السينمائي نفسه: Journey, Memory, and Maverick. تضمن هذه الفلاتر أن كل صورة تلتقط جوهر البراعة السينمائية.

الجدير بالذكر أن realme ولت اهتمامًا خاصًا لاختيارات الألوان لهواتفها الذكية حيث يتوفر realme 12 5G باللونين الأرجواني والأخضر ، بينما يأتي realme 12+ 5G باللونين الأخضر والبيج من المهم أن نذكر أن اللون الأخضر يتميز بالأناقة والفخامة الرفيعة التي تذكرنا بموانئ الساعات الراقية، في حين أن اللون البيج مستوحى من أحزمة الساعات الجلدية الكلاسيكية ليضفي لمسة من الرقي على سوق الهواتف الذكية.

*-انتهى-*