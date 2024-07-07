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الأحد 07 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعدما نشرته البوابة نيوز.. أمن القاهرة يكشف ملابسات مشاجرة عاطلين بالمرج

المتهم
المتهم
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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول خبر بأحد المواقع الإخبارية بشأن تعدى عدد من الأشخاص على شاب بدائرة قسم شرطة المرج بسبب خلافات الجيرة.
بالفحص وإجراء التحريات تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين كلٍ من (عاطل - مقيم دائرة القسم – له معلومات جنائية)، (عاطل - مقيم بذات العنوان) لحدوث مشادة كلامية بينهما على أثر معاتبة الأول للثانى للتعرض لشقيقته فقام على أثرها الثانى بإستقلال دراجته النارية، وإصطدم بالأول عمدًا محدثًا إصابته.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

لا يتوفر وصف.

 

 

 

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