فتح باب التقديم لمدرسة الزراعة المطرية بمطروح .. تعرف على شروطها

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، فتح باب القبول للطلاب للالتحاق بالمدرسة الثانوية للزراعة المطرية بمجموع 218 درجة بالشهادة الإعدادية هذا العام.

شروط الالتحاق بمدرسة الزراعة المطرية

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية حددت عدة شروط لقبول الالتحاق بالمدرسة المطرية وهي: أن يكون الطالب مصري الجنسية، وأن يكون الطالب من أبناء مطروح الحاصلين على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من محافظة مطروح، وأن يكون الطالب حاصلًا على مجموع درجات 218 درجة بالشهادة الإعدادية، وحضور الاختبار الإلكتروني، وحضور المقابلة الشخصية، ويتم قبول الطلاب الأعلى مجموعًا في الإعدادية والاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية.

المستندات المطلوبة للتقديم بمدرسة الزراعة المطرية

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن المستندات المطلوبة للتقديم من الطلاب، مستخرج رسمي من الشهادة الإعدادية 2024 وموضح به بيان درجات المواد الدراسية (أصل) وصور طبق الأصل من شهادة الابتدائية وشهادة ميلاد الطالب وصورة شخصية وشهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية المتخرج منها.

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن تلك المستندات المطلوبة سيتم تقديمها بمعرفة الطالب أو ولي الأمر بمقر إدارة التعليم الفني في ديوان عام المديرية في مواعيد العمل الرسمية انطلاقا من صباح غدا الإثنين وحتي يوم الخميس الموافق 18 يوليو الجاري.