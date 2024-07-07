خبير تقنية يوضح تأثيرات الذكاء الاصطناعي على العقل البشري

أثرت التقنيات التكنولوجية وبرامج الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على العقل البشري وهذا لتعدد الاستخدامات المختلفة والابتكارات التي شهدتها البشرية في العصر الحديث والتى يمكن أن يكون إيجابياً وسلبياً.

وقال المهندس أحمد طارق الخبير في الذكاء الاصطناعي والتقنية، إنه يوجد فعليا جانب من الإيجابية والسلبية للتطور العلمي ومن أبرز العوامل إيجابيات تعزيز التعلم والتطوير إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد البشر في تحسين مهاراتهم من خلال توفير مواد تعليمية شخصية ودروس تفاعلية.

ويرى أن الذكاء الاصطناعي يساعد الباحثين والعلماء على تطوير تقنيات متقدمة في مجالات مختلفة مثل الطب، علوم المواد، والفضاء، بالإضافة إلى أنه يسهم في تحسين الرعاية الصحية من خلال تحليل البيانات الطبية وتوفير التشخيصات الدقيقة وتوصيات العلاج المبتكرة.

وان سلبيات تلك التطورات تكمن في اعتماد البشر على قدرات البرامج المختلفة للذكاء الاصطناعى والتى تشمل العديد من المجالات مما يعيق القدرات البشرية في سرعة التفكير والاستجابة .

وأوضح أن سلبيات الذكاء الاصطناعى تتمثل فى الاعتماد الزائد والاتكالية وقد يؤدي الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي إلى تدهور مهارات البشر وقدرتهم على التفكير النقدي وحل المشكلات بشكل مستقل.

وان هناك تأثيرات نفسية يمكن أن يؤذي الشعور بالتهديد من قبل الذكاء الاصطناعي إلى القلق والاكتئاب بين الأفراد الذين يشعرون بأن وظائفهم معرضة للخطر، وقد يكون ضرر سوء استخدام المعلومات لجمع وتحليل البيانات الشخصية مما يعرض الخصوصية للخطر ويزيد من احتمالات سوء استخدام المعلومات.

ويعتبر الذكاء الاصطناعي أداة قوية يمكن أن تحسن حياة البشر بشكل كبير إذا تم استخدامه بشكل مسؤول وأخلاقي لتحقيق ذلك، ويجب إدراك التأثيرات الإيجابية والسلبية للذكاء الاصطناعي ووضع سياسات مناسبة لضمان استخدامه.