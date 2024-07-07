جامعة أسيوط تواصل تقدمها العالمي في 15 تخصصا علميا في تصنيف «US News Subject 2024»

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عن تقدم جديد أحرزته الجامعة في مجال التصنيفات الدولية؛ بإدراجها- لأول مرة- في (15) تخصصاً علمياً؛ وذلك وفقاً لتصنيف US News Subjects في نسخته الجديدة لعام 2024م، وذلك ضمن (2500) جامعة تم إدراجها في التصنيف لهذا العام؛ على مستوى العالم.

وأعلن التصنيف العالمي US News Subjects، حصول جامعة أسيوط على المركز (75) عالمياً في تخصص علوم البوليمرات، والمركز (124) في تخصص علم الأدوية والسموم، والمركز (205) في مجال؛ الطاقة والوقود، والمركز (267) في مجال علم النبات والحيوان، والمركز (255) في مجال العلوم الزراعية، والمركز (256) في مجال الكيمياء الفيزيائية، والمركز (259) في مجال العلوم الهندسية، والمركز (326) في مجال الكيمياء، والمركز (438) في مجال علم الأحياء، والكيمياء الحيوية.

كما حققت الجامعة المركز (342) في مجال علم المواد، والمركز (414) في مجال الهندسة الكهربائية، والإلكترونية، والمركز (417) في مجال الفيزياء، والمركز (569) في مجال العلوم البيئية، والمركز (690) في المجال الطبي، والمركز (737) في مجال علوم الحاسب الآلي.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي بالإنجاز الذي تم تحقيقه في التصنيف العالمي المهم US News Subjects، وحصول الجامعة على ترتيب عالمي متميز؛ في عدد من التخصصات العلمية؛ مؤكداً أن الجامعة نجحت في تحقيق خطوات واسعة، وجادة نحو الجودة والتميز؛ للوجود في التصنيفات العالمية في مراتب متقدمة، وذلك من خلال الاهتمام بالبحث العلمي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية في عمل الجامعة، وتطويرها.

وأثنى رئيس جامعة أسيوط؛ على الجهود المبذولة، والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوى البحثي، والأكاديمي بالجامعة؛ بهدف تحقيق مستوى عال من التميز، والريادة الإقليمية، والدولية.

وأشار الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ إن التصنيف الأمريكي US News Subjects، يستند على عدة معايير، ترتكز في الأساس على النجاح الأكاديمي للجامعات، بما في ذلك السمعة المحلية، والعالمية، والبحوث المنشورة كل عام، والتعاون الدولي، ومنح درجة الدكتوراة، مؤكداً: إن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية، يأتي ضمن سياسة الجامعة؛ لتحسين مخرجاتها البحثية، ورفع، وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية، والبحثية.

وكشف الدكتور عمرو أبو فدان نائب مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي؛ إن تصنيف US News Subject 2024؛ قد أظهر تفوق الجامعة في (15) تخصصاً علمياً؛ من بينها (8) تخصصات علمية، ظهرت بها الجامعة لأول مرة، وهي تخصصات؛ علم الأحياء والكيمياء الحيوية، وعلم الكيمياء، وعلوم الحاسب، والعلوم الهندسية، وعلم المواد، وعلم الأدوية والسموم، وعلم الكيمياء الفيزيائية، وعلم الفيزياء، وعلم النبات، والحيوان.

