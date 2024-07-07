اعترافات بلطجي بالتعدي على شاب بالمرج

استمعت جهات التحقيق بالقاهرة، لاعترافات المتهمين في التعدي على شاب بالأسلحة البيضاء، وقال المتهم الرئيسي، المجني عليه السبب بدأ بمعاتبتي على وجود الكلاب أسفل العقار وطلب بأبعادها فرفضت، وبحديثي معه أثار غضبي بكلماته لم أشعر بنفسي وهجمت عليه أسقطته بالأرض وضربته برفقة اصدقائي.

ونجح رجال مباحث قسم شرطة المرج، في إلقاء القبض على الـ3 بلطجية المتهمين بالتعدي على شاب في منطقة محمد نجيب بسلاح أبيض، بسبب خلافات خلافات قديمة بينهما.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب مُصاب بجروح وكدمات إثر قيام شخص برفقة آخرين، بالتعدي عليه بسلاح أبيض.

وخلال دقائق انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ، وبسؤال أسرة المصاب أفادوا بقيام شخص له معلومات جنائية يدعى "أحمد عبد العال" وشهرته "أحمد عبده"، بالتعدي على المصاب بالضرب بسبب خلافات سابقة بينهما، قام خلالها المتهم بالتعدي على أسرة المجني عليه بالضرب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .