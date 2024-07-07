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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الشيخ عيسى الخرافين: التنمية في سيناء غير مسبوقة وتمت وفقا لخطة ودراسة وعناية فائقة

الشيخ عيسى الخرافين
الشيخ عيسى الخرافين
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قال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ شايخ قبائل سيناء وعضو اتحاد القبائل العربية، إنّ التنمية في سيناء تمت وفقا لخطة ودراسة وعناية فائقة، ولم يسبق له مثيل في العصور السابقة.

وأضاف "الخرافين"، في مداخلة هاتفية ، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بتنمية سيناء، مشددًا على أنه كانت هناك قطيعة لسيناء، ولكن الأنفاق أحدثت طفرة هائلة في التنمية، وأصبح عبور قناة السويس من سيناء أمرا ممكنا في فترة قصيرة للغاية تصل إلى 5 دقائق فقط، بعدما كان الأهالي يستغرقون 4 و5 ساعات في المعديات.

وتابع شيخ شايخ قبائل سيناء وعضو اتحاد القبائل العربية: "نتعاون مع الدولة المصرية لبناء مصر، ونرى ما يُحاك للدولة المصرية من الخارج، ويجب أن نكون جميعا يدا واحدة".

إتحاد القبائل العربية سيناء تنمية سيناء قناة السويس الشيخ عيسى الخرافين