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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المعاينة الأولية لمخزن النزهة تكشف تفاصيل اندلاع الحريق

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق، بانتداب فريق المعمل الجنائي لمعاينة حريق اندلع داخل مخزن أسفل عقار سكنى في شارع 27 بمنطقة النزهة الجديدة وإعداد تقرير حول أسباب اندلاع الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية عن حريق 5 هناجر سقف جمالون، وحريق بالطابق الأرضي للمخزن الذي يحمل مخزن من الأخشاب ومساحته تتخطى 200 متر، وأن المخزن يحتوي على ورشة لتصنيع الأخشاب ومخزن لوضعها، وأضافت المعاينة أن هناك خسائر مالية بالمخزن وأنها تخطت، بسبب الحريق الذي التهم كل الأخشاب.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق اندلع داخل مخزن أسفل عقار سكنى في شارع 27 بمنطقة النزهة الجديدة.

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة من الأهالى أفاد نشوب حريق داخل مخزن فى منطقة النزهة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان وجرت عمليات السيطرة على الحريق وإخماده، دون إصابات.
ويجرى رجال الأمن بقسم النزهة مناقشة شهود العيان وقاطنى العقار المتواجد به المخزن لكشف ملابسات الواقعة

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