إذاعة جيش الاحتلال: سلاح الجو يشن هجمات بعمق 25 كيلومترا داخل حدود لبنان

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، ان سلاح الجو يشن هجمات بعمق 25 كيلومترا داخل حدود لبنان ردا على القصف الصاروخي الذي أطلقه حزب الله تجاه الجليل الأسفل، وذلك وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أعلن إعلام إسرائيلي، اليوم ، عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة في كفار زيتيم جراء الرشقة الصاروخية التي استهدفت الجليل الأسفل.

وفي نفس السياق، أعلن- حزب الله، عن استهدافه التجهيزات ‏التجسسية في موقع "الراهب" بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدميرها.كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "انطلاق صلية صواريخ ثقيلة نحو الجليل الأدنى"، تتضمن 40 صاروخاً، وسمع دوي أصوات انفجاراتها وصولاً إلى طبريا.

كما أشارت إلى أنّ "حزب الله وسع جداً من دائرة النار، الى مستوطنات بعيدة في وسط الجليل"، معلنةً عن "إصابة مستوطن بجروح خطرة في مستوطنة كفر زيتيم"، من جراء هذا الاستهداف.