استرداد 241 فدانا من أملاك الدولة بمدينة بني مزار في المنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، بمحافظة المنيا برئاسة اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة بنى مزار اليوم الاحد من إزالة عدد من حالات التعدي بالبناء على ارض واسترداد 241 فدان أرض أملاك دولة.

أكد رئيس مركز بني مزار أن فريق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس .

وشدد رئيس مركز بني مزار على تذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة على أملاك الدولة وذلك في ضوء المتابعة المستمرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة كحق أصيل للأجيال القادمة.

كما أكد رئيس مركز بني مزار ، على تنفيذ توجيهات محافظ المنيا بكل دقه بعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى تعدي، مع ضرورة التنسيق بين جهات الولاية والأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، موجها بإعداد جدول زمني وحصر حالات التعدى أملاك الدولة بالتعاون مع الجهات وجهات الولاية لتنفيذ حالات الإزالة والتعامل الفورى معها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون لفرض هيبة الدولة.

وفى إطار توجيهات اللواء عماد الكدوانى محافظ المنيا بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الاولى من الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات على أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة مؤكداً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

449953139_914385377398325_7252031474695213507_n