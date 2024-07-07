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الأحد 07 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"كان يقصد تأديبه".. تجديد حبس المتهم بقتل ابنه بعد تعذيبه في البساتين

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، تجديد حبس متهم بقتل نجله الصغير بعد تعذيبه.

وكشفت التحقيقات: أن المتهم عامل في جراچ، اعتاد ضرب نجله، ويوم الواقعة، توفي منه أثناء ضربه، وقال الاب: “إنه كان يقصد تأديبه، وتوفي جراء الضرب ولم يقصد ذلك”.

وكشفت مناظرة النيابة، ان الجثة لطفل في العقد لازل، مصاب بكدمات وادسحجات، وإثارة ضرب مبرح علي سائر الجسد.

وردت إشارة لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، من مستشفي الريان، مفادها استقبال طفل يدعي كريم علاء، 13 سنة، يظهر علي جسده اثار تعذيب وفي حالة إعياء شديدة وتوفي أثناء تقديم الرعاية الطبية له.

وبالانتقال والفحص تبين ان المجني عليه توفي جراء تعرضه للتعذيب علي يد والده.

وتكثف مباحث قسم شرطة البساتين من جهودها لضبط المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

البساتين المتهم تجديد حبس جراچ الجثة