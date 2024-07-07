طلب إحاطة بشأن نقص أدوية الضغط والسكر في الصيدليات

تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بشأن نقص أدوية الأمراض المزمنة وعلى رأسها أدوية الضغط والسكر.

وأشارت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، إلى أن الأسواق شهدت نقصًا كبيرًا وملحوظًا في بعض الأدوية مؤخرًا، قائلة: "المواطنون يذهبون لشراء هذه الأدوية من الصيدليات، لكن الصيادلة يخبرونهم بعدم توفر الدواء نظرًا لرغبة شركات الأدوية في رفع أسعاره".

وتابعت: "الأمر لا يتوقف هنا، فبعض الصيدليات تقوم بتخزين كميات كبيرة من الأدوية وبيعها في السوق السوداء، وهذا مخالف تماما للقانون ويتنافى مع الإنسانية"، مطالبة بتشديد الرقابة على جميع الصيدليات ومعاقبة كل من يتاجر بأمراض الشعب.

وطالبت عضو مجلس النواب، وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، بأن يضع ملف نقص الأدوية على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة على ضرورة توفير تلك الأدوية.

وأشارت النائبة، إلى أن أكثر من نصف الشعب، وخاصة كبار السن، يعانون من أمراض مثل الضغط والسكر، مما قد يؤدي إلى أضرار جسيمة على صحتهم، موضحة أن معظم المواطنين لا يستطيعون تغيير نوع الدواء لأنهم اعتادوا عليه.