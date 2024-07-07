آخرهم نشوى مصطفى.. ظاهرة انتشار حوادث سير الفنانين الفترة الأخيرة

تعرض العديد من أهل الوسط الفنى إلى الكثير من حوادث السير في الفترة الأخيرة، ودفع الفنان أشرف عبدالغفور حياته ثمن إحدى حوادث الطرق، وآخر تلك الأسماء إعلان الفنانة نشوى مصطفى نجاتها من حادث سير خلال الساعات القليلة الماضية..

نشوى مصطفى

تعرضت الفنانة نشوي مصطفى إلى حادث سير خلال الساعات القليلة الماضية، وتحطمت سيرتها وقد نجت وخضعت لبعض الفحوصات والاشعة الطبية.



وكتب الفنانة نشوى مصطفى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك"، رسالة بتفاصيل الحادث والاشعه التى أجرتها.

وعلقت الفنانة نشوى مصطفى "قدر الله وماشاء فعل، ربنا نجانى برحمته ولطفه من حادثة موت كل اللي يشوف العربية يستغرب انى بلطف الله عايشة، الدنيا متسواش، استغفر الله العظيم لى ولوالدي ولاصحاب الحقوق عليا، والحمد لله رب العالمين، اللي ليه حق عندى لا أعلمه يسامحنى لوجه الله تعالى".

الفنان مصطفى منصور



أعلن الفنان مصطفى منصور تعرضه لحادث سير، أثناء ذهابه إلى عمله على الطريق، وتسبب الحادث فى تحطم سيارته.

ونشر الفنان مصطفى منصور على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لآثار حطام سيارته وعلق "قدر الله وماشاء فعل، الحمدلله".

الفنان عمر خورشيد

أعلن الفنان عمر خورشيد عن تعرضه لحريق أصاب سيارته سيرته وهو بداخلها أثناء السير.



وكتب الفنان عمر خورشيد على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "لله الحمد قدر و لطف، العربيه ولعت بيا و أنا سايق

و لله الحمد أنا سليم و خرجت منها بلا اي إصابات

ربنا يعوضني خير ان شاء الله".

أشرف عبدالغفور يدفع حياته من حادث سير

رحل الفنان أشرف عبدالغفور عن عالمنا بعد تعرضه لحادث سير، أثناء عودته إلى منزله بعد تصادم سيارته بسياره أخرى، وكانت معه زوجته التى نجت من الحادث.