بالصور.. رؤساء المدن بالمنيا يقودون حملة استرداد أملاك الدولة

بدأت الوحدات المحلية بالمنيا اليوم الأحد، تنفيذ الموجة 23 من إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وفى هذا السياق قام الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط ويرافقه نواب رئيس المركز و مسئولى الإدارة الزراعية بسمالوط بإزالة عدد (21) حالة بناء على أرض زراعية بمساحة (35) قيراط بقرية العمودين وعزبة مترو وعزبة شاهين التابعين للوحدة المحلية لقرية طحا الأعمدة وبتامين من قوات الأمن بمركز شرطة سمالوط غرب بقيادة اللواء أحمد الحينى.

وفي مدينة مطاي نفذت الوحدة المحلية برئاسة محمد عبد الغني حسن، رئيس مركز ومدينة مطاي إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بحي غرب المدينة، بالتعاون مع جهات الولاية، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محمد عبد الغني، رئيس المركز، استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك ألدوله بكل حزم طبقا للقانون.

وفي مدينة بني مزار، تمكنت الوحدة المحلية برئاسة اللواء أ.ح أحمد السايسرئيس مركز ومدينة بنى مزار من إزالة عدد من حالات التعدي بالبناء على ارض أملاك الدولة بإجمالي مساحة 2020متر واسترداد 241 فدان ارض أملاك دولة

و أكد رئيس مركز بني مزار أن فريق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس .

وشدد رئيس مركز بني مزار، على تذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة على أملاك الدولة وذلك في ضوء المتابعة المستمرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة كحق أصيل للأجيال القادمة.

كما أكد رئيس مركز بني مزار ، تنفيذ توجيهات محافظ المنيا بكل دقه بعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى تعدي، مع ضرورة التنسيق بين جهات الولاية والأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، موجها بإعداد جدول زمني وحصر حالات التعدى أملاك الدولة بالتعاون مع الجهات وجهات الولاية لتنفيذ حالات الإزالة والتعامل الفورى معها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .

وفي مدينة ملوي تابع تــاج ابوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوى، صباح اليوم الاحد الحملة الميدانية لمتابعة أراضي أملاك الدولة بالظهير الصحراوى الغربى، وخلال الحملة تم رصد وإزالة حالتين تعدى على املاك الدولة بمساحة 2 قيراط بعرب ابو عقيلة بالظهير الصحراوى الغربى.

وأكد "ابوسداح " أن جميع أجهزة محافظة المنيا بقيادة اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، لن تتهاون فى التصدى لأى حالة من حالات التعدى على أراضى أملاك الدولة مع استمرار الحملات بشكل مستمر والتصدى لكل من تسول له نفسه بالتعدى على حق من حقوق الدولة وعدم احترام القانون، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة.

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ، انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الــ 23 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى بدأت اليوم، تحت إشراف اللجنة العليا لإستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح محافظ المنيا أن الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية قد أتمت استعداداتها لبدء تنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة فى ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ،مع التركيز على إزالة حالات التعدى فى المهد فى بداية الموجة.

ويتم تنفيذ الموجة الجديدة على 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى فى الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية فى من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.

449750010_966077725527852_3684631950967138575_n

449758793_914385397398323_4912185197632106788_n

449929781_914382864065243_4410963413894289361_n

449949533_997289322404690_3766963879420247537_n

449952954_914385350731661_6936320633136331836_n

449952995_966077028861255_7989527624210217556_n

449953139_914385377398325_7252031474695213507_n

449953584_997289372404685_6191471576552931086_n

449963057_966077762194515_6114003091619217029_n

449982828_966077322194559_2990148061392622205_n

449985742_914385470731649_6219200064820101044_n

450067901_997289275738028_1930391456937508461_n

450069609_914382814065248_3513959901286368561_n

450072425_966077482194543_103108590029747647_n

450140432_864260099055289_4940344486381039353_n

450151222_792664676377560_7449827307303382971_n

450160155_792666943044000_54845787627326509_n

450164852_792663739710987_7449578611205698624_n

450190147_966073365528288_2312166681584976366_n

450327770_864259689055330_7547399310217163558_n

450328371_864259582388674_4569482614392770388_n

450353076_864259635722002_1443953722676493436_n

450359155_864259622388670_5775494859880224745_n