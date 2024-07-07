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الأحد 07 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تصعيد كبير بين حزب الله وجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية

حزب الله
حزب الله
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قال أحمد سنجاب، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من بيروت، إن هناك حالة من الترقب الكبير على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، وذلك ترقبًا لما يمكن أن تسفر عنه المواجهات على مدار اليوم على عملية الاغتيال التي نفذها جيش الاحتلال أمس في بلعبك.

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال استهدفت بطائرة مسيرة سيارة في منطقة البقاع شرقي الدولة اللبنانية، مما أدى إلى مقتل أحد عناصر حزب الله اللبناني البارزة.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أن حزب الله أعلن صباح اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية، لكن عمليات الرد لم تبدأ حتى الآن، وهو ما ينذر بالمزيد من القلق، ويعطي انبطاعًا بأن هناك عمليات أكبر خلال الفترة المقبلة. 

الحدود اللبنانية الجنوبية جيش الاحتلال الاغتيال بلعبك