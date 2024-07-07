عادل العمدة: القوات الجوية تتبعت الإرهابيين بمعركة البرث واستهدفتهم نفس اليوم

قال اللواء عادل العمدة مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ معركة البرث من أهم المعارك التي خاضتها القوات المسلحة المصرية الباسلة في القضاء على الإرهاب.

وأضاف "العمدة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الاحد، أنّ القضاء على الإرهاب كان بداية مسار التنمية للجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن منطقة البرث عبارة عن منزل لأحد أبطال سيناء الذين أستشهدوا وسلمه للقوات المسلحة، ويوجد على ربوة عالية تتحكم في طرق الإمداد التي تأتي للإرهابيين إلى داخل ووسط سيناء.

وتابع: "مجموعة من أبناء القوات المسلحة المصرية تمركزوا في المكان ونفذوا عمليات فدائية لاستهداف الإرهابيين، وقطعوا سبل الإمداد عليهم، فبدأت عناصر المخابرات الأجنبي التي تدعم هذه العناصر الإرهابية تحاول تنفيذ عملية إرهابية، وبالتالي، فقد جهزت 170 إرهابيا لهذه العملية مدعومين بأسلحة ومعدات ثقيلة وخفيفة وعربات".

وواصل: أن القوات الجوية تتبعت العناصر الإرهابية في معركة البرث واستهدفتهم في نفس اليوم بالفعل، رصد الأبطال هذه الحركة الساعة 4 فجرا ورصدوا تقدم الإرهابيين تجاههم، وكانت في المقدمة سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من المكان وهشمت الواجهة وأحدثت خسائر كثيرة في المنزل، ولكن العناصر بدأت تتعامل مع العناصر الإرهابية، وعندما استمر الصراع أبلى الأبطال بلاءً حسنا وصمدوا حتى وصول الدعم لهم، ووصل الدعم الجوي خلال 10 دقائق، لكن احتدام الصراع صعّب على الطيار الاستهداف، لأن الاستهداف كان سيطول الجميع، رغم أن الجميع طالبوا باستهداف الجميع".

