«أثناء عبورها الطريق».. تفاصيل دهس سيدة عند كوبري أحمد عرابي

تمكنت رجال مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من ضبط سائق متهم بدهس سيدة والتسبب في وفاتها، نتيجة اصطدام سيارته بها خلال عبورها الطريق عند نزلة كوبري أحمد عرابى فى العجوزة، وتم نقل السيدة إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة، وجرى إيداع جثمانها في ثلاجة المستشفى تحرت تصرف النيابة العامة بشمال الجيزة.

وفاة سيدة في حادث بالعجوزة

تحريات وحدة مباحث العجوزة كشفت أن السيارة كانت قيادة «حسام.أ» ، 32 عامًا، أصل إقامته محافظة الفيوم، وأثناء قيادته للسيارة، اصطدم سيدة «سعاد»، ربة منزل، البالغة من العمر 57 عامًا، والمقيمة في منطقة «الكيت كات» دائرة قسم شرطة إمبابة، مما أدى إلى وفاتها على الفور نتيجة الإصابات البالغة التي لحقت بها.

تحليل مخدرات للسائق

وأمرت النيابة بعرض السائق على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

بلاغ الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي أفاد وقوع حادث مروري عند نزلة كوبري أحمد عرابي فى العجوزة، على الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين أن سيارة صدمت سيدة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها وتم القبض على السائق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثمان عقب اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية.

غرق شاب في العياط

وفي واقعة أخرى، باشرت نيابة جنوب الجيزة تحقيقاتها في حادث غرق شاب بترعة الجيزاوي بنطاق قرية طهما بمركز العياط، وكشفت تحقيقات النيابة عن عدم وجود شبهة جنائية، وتبين من خلال الكشف الطبي أن «إسفكسيا الغرق» وراء مصرعه.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي بمصرع أحد الأشخاص غرقا في ترعة الجيزاوي، بقرية طهما في العياط، انتقل رجال المباحث لمحل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شابا يدعى « شعبان.ط» لقى مصرعه غرقا في الترعة، لعدم إجادته السباحة.



تم انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثمان عقب اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية.