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الأحد 07 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات الأحد

البورصة
البورصة
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واصلت مؤشرات البورصة جماعيا في منتصف تعاملات اليوم الأحد - أولي جلسات الاسبوع، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 28,790.06 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX 33 Shariah  بنسبة 0.66%، وصولا إلى مستوى 2,787.25 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 6,320.2 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 9,193.66 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.65%، مسجلا 12,458.04 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 1.6%، ليصل إلى مستوى 35,283.02 نقطة، كما صعد مؤشر EGX ESG بنسبة 1.29% وصولا لمستوى 5,769.94 نقطة.

منتصف تعاملات الأحد البورصة مؤشرات اسهم شركات