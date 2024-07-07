البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات الأحد

واصلت مؤشرات البورصة جماعيا في منتصف تعاملات اليوم الأحد - أولي جلسات الاسبوع، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 28,790.06 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 0.66%، وصولا إلى مستوى 2,787.25 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 6,320.2 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 9,193.66 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.65%، مسجلا 12,458.04 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 1.6%، ليصل إلى مستوى 35,283.02 نقطة، كما صعد مؤشر EGX ESG بنسبة 1.29% وصولا لمستوى 5,769.94 نقطة.