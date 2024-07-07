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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يهنئ السيسى بمناسبة العام الهجرى الجديد

محافظ أسوان يهنيء
محافظ أسوان يهنيء الرئيس بالعام الهجري الجديد
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بعث لواء أ . د إسماعيل كمال محافظ أسوان برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1446  ، داعياً المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمان على مصر والأمتين العربية والإسلامية .

وجاء فى نص البرقية:  الرئيس عبدالفتاح السيسى ، بمشاعر تفيض إعزازاً لشخصكم الكريم ، وتقديراً لقيادتكم الرشيدة وبالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن شعب محافظة أسوان وأجهزتها التنفيذية نتقدم بأخلص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة العام الهجرى الجديد ، داعين الله العلى القدير أن يرعاكم ويوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصرى من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غدٍ مشرق لوطننا العزيز فى ظل قيادتكم الحكيمة ، متعكم الله بموفور الصحة والعافية ، وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً .. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان ، وكل عام وسيادتكم بخير " .

برقيات تهنئة 

كما بعث محافظ أسوان أيضاً برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، فضلاً عن المستشار الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب ، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ، علاوة على عدد من الوزراء بهذه المناسبة العطرة .

وفى نفس السياق تقدم الدكتور إسماعيل كمال بخالص التهنئة للشعب المصرى ولأهالى محافظة أسوان ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمختلف دوائر المحافظة بمناسبة العام الهجرى الجديد ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء ، وأن ينعم عليها بالخير الدائم والوفير أمد الدهر .

برقية تهنئة محافظ أسوان تهنئة للرئيس العام الهجري الجديد أخبار محافظة أسوان