ميناء دمياط يستقبل سفينة قمح ضخمة من بربادوس

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة ، منها السفينة ( GOLDEN ARROW ) و التي ترفع علم بربادوس ويبلغ طولها 134 م وعرضها 19 م القادمة من اوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 13000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص ، و السفينة ( WADI ALKARM ) و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من رومانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41001 طن تشمل : 2700 طن يوريا و 400 طن مولاس و 9018 طن كلينكر و 3400 طن سماد و 3250 طن علف بنجر و 6092 طن اسمنت معبأ و 16141 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62098 طن تشمل : 16908 طن قمح و 19860 طن ذرة و 1176 طن خشب زان و 6561 طن خردة و 9660 طن فول صويا و 7280 طن سكر و 2819 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 653 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 877 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 712 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5250 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47257 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130259 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3642 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي ، و عدد 2 وحدة نهرية ( بارج ) بعد ان قاما بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 1337 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا ، و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1362 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5752 حركة .