رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل رئيس "قضايا الدولة" لتهنئته بمنصبه

استقبل المستشار عبد الراضي صديِقّ - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد ، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني – رئيس هيئة قضايا الدولة؛ وذلك في زيارة جاءت لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك في حضور المستشار سعد مزيد، و المستشار الدكتور عبد الله قنديل، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وصاحب المستشار مسعد عبد المقصود - رئيس هيئة قضايا الدولة، وفداً رفيع المستوى ضم كل من: المستشار سامي المحمدي، والمستشار عبد الرزاق شعيب – عضوي المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد العال جرنه – رئيس التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن محمد علي – الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمستشار هاني محمد علي – رئيس المكتب الفني لقضايا الدولة، والمستشار وليد السيد عناني – الأمين العام المساعد، والمستشارة مي مروان – الأمين العام المساعد.

وخلال الزيارة حرص المستشار عبد الراضي صديِقّ – رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الترحيب بالحضور والتأكيد العلاقات الوطيدة والممتدة مع هيئة قضايا الدولة، وما تقوم به من دور محوري كهيئة قضائية عريقة، فضلاً عن العلاقات الوطيدة والممتدة بين النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

ومن جانبه هنَّأ المستشار مسعد عبد المقصود - رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار عبد الراضي صِدِّيق، بمناسبة توليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية، مؤكداً على تقدير سيادته البالغ لما تقوم به النيابة الإدارية من دور بالغ الأهمية داخل منظومة العدالة المصرية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الرفيع.

وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.