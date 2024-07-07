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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس بالعام الهجري الجديد

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وللشعب المصري ، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446ه‍.

وجاء نص البرقية التي بعثها محافظ الجيزة كالآتي :
يطيب لي سيادة الرئيس وأمتنا العربية والإسلامية تستقبل العام الهجري الجديد أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمي آيات التقدير والولاء والعرفان .

داعين المولي عز وجل أن يديم علي سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتي يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر .

كما أرسل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ، ووزير الأوقاف والوزراء والمحافظين .

محافظ الجيزة يهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مناسبة حلول العام الهجري الجديد بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تهنئة العام الهجري الجديد 1446 ه‍ الجيزة