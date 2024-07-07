محافظ جنوب سيناء يتفقد السوق التجاري القديم بشرم الشيخ.. صور

أجرى اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية بالسوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ، يرافقه القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وحرص محافظ جنوب سيناء، خلال الجولة علي إجراء حوار مع مالكي المحال التجارية والبازارات والعاملين بها وطالبهم برفع اية شكوي الي مكتبه مباشرة دونما اي وسيط ومعرفة اسباب التأخر في استصدار التصاريح والرخص بمختلف انواعها ( سياحية – تجارية).

واستفسر محافظ جنوب سيناء، عن أخبار السوق وتذبذب حالة الرواد وهل هذا التوقيت من العام يقل او يزيد عن العام الماضي وسابقة وكانت معظم الاجابات انه في الاغلب افضل من العامين السابقين بنسبة قد تزيد عن 20 % مع توقعات بزيادة الرواج بعد انتهاء موسم الامتحانات في مصر والدول الشقيقة بإذن الله.

محافظ جنوب سيناء: السوق القديم مزار سياحي هام

وطالب محافظ جنوب سيناء، خلال الجولة حسن معاملة الزائرين وعدم استغلالهم، مشددا على إجراء أعمال النظافة والتجميل اولا بأول للحفاظ علي مظهر السوق القديم باعتباره مزارا سياحيا هاما لكافة زائري المدينة بجنسياتها المختلفة.