تنسيق الجامعات 2024.. تعرف على كلية الآداب جامعة عين شمس بأقسامها وبرامجها

ترجع نشأة كلية الآداب جامعة عين شمس إلى أ عام 1950 كإحدى كليات جامعة عين شمس التي كانت تسمي عند صدور قرار إنشائها جامعة "إبراهيم باشا الكبير"، لكنها ما لبثت بعد ثورة 1952 أن أصبح اسمها جامعة عين شمس.

وكان القسم الأدبي بالمعهد العالي للمعلمين في حي شبرا نواة للكلية، إذ تحول إلى كلية الآداب بعد تطويره تطوير شامل، وقد انتقلت الكلية إلى مبناها الحالي بالزعفران ضمن إطار الحرم الجامعي عام 1962.

أقسامها :

قسم اللغة العربية وآدابها

قسم اللغة العبرية وآدابها

قسم اللغات الشرقية وآدابها: (فرع اللغة التركية وآدابها - فرع اللغة الفارسية وآدابها - فرع اللغة الأردية وآدابها)

قسم اللغة الانجليزية وآدابها

قسم اللغة الفرنسية وآدابها

قسم الحضارة الأوروبية القديمة

قسم التاريخ

قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية: (الشعبة العامة _ شعبه نظم المعلومات الجغرافية)

قسم الدراسات الفلسفية

قسم علم النفس

قسم علم الاجتماع

قسم الإرشاد السياحي (وشعبة الإرشاد السياحي باللغة الفرنسية)

قسم علوم الاتصال والإعلام

قسم المكتبات والمعلومات

قسم الآثار: (شعبة آثار مصرية - شعبة آثار يونانية ورومانية - شعبة آثار إسلامية)

قسم الدراما والنقد المسرحي

البرامج بنظام الساعات المعتمدة :

برنامج الدراسات الإنجليزية البينية

برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية

برنامج اللغة الهندية وآدابها

برنامج الجيوماتكس