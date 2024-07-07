اضطراب في حركة الملاحة بالإسكندرية ورفع الرايات الصفراء لتحذير المصطفين

شهدت محافظة الاسكندرية انخفاضا في درجات الحرارة اليوم الأحد، وسط وجود تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية، بينما رفعت شواطئ القطاع الشرقي رايات خضراء فيما عدا شواطئ ستانلي وبحرى رفعت رايات صفراء مما يعني توخى الحيطة والحذر أثناء نزول مياة البحر والالتزام السباحة داخل المناطق الامنه المحددة للسباحة.

وأكدت الأرصاد الجوية على أن شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط، سوف يصل ارتفاع الأمواج بها إلى (2.5:1.5متر)، لذا على المصطافين توخى الحيطة والحذر.

بينما رفعت شواطئ القطاع الغربي والعجمي رايات صفراء نظرا لاتساع المواجهات الساحلية للبحر وارتفاع الأمواج، والتأكد من تواجد كامل قوه المنفذين ورجال الابراج وتراوحت نسب اشغال القطاع الشرقي ما بين 50%الى 80%، بينما كانت نسب اشغال القطاع الغربي 40%.