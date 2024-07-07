ads
الأحد 07 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اضطراب في حركة الملاحة بالإسكندرية ورفع الرايات الصفراء لتحذير المصطفين

شواطئ الاسكندرية
شواطئ الاسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت محافظة الاسكندرية انخفاضا في درجات الحرارة اليوم الأحد، وسط وجود تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية، بينما رفعت شواطئ القطاع الشرقي رايات خضراء فيما عدا شواطئ ستانلي وبحرى رفعت رايات صفراء مما يعني توخى الحيطة والحذر أثناء نزول مياة البحر والالتزام السباحة داخل المناطق الامنه المحددة للسباحة.

وأكدت الأرصاد الجوية على أن شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط، سوف يصل ارتفاع  الأمواج بها إلى (2.5:1.5متر)، لذا على المصطافين توخى الحيطة والحذر.

بينما رفعت شواطئ القطاع الغربي والعجمي رايات صفراء نظرا لاتساع المواجهات الساحلية للبحر وارتفاع الأمواج، والتأكد من تواجد كامل قوه المنفذين ورجال الابراج وتراوحت نسب اشغال القطاع الشرقي ما بين 50%الى 80%، بينما كانت نسب اشغال القطاع الغربي 40%.

شواطئ ارتفاع الأمواج حركة الملاحة البحرية شواطئ البحر الاحمر الهيئة العامة للأرصاد الجوية شواطئ ستانلي