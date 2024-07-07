بالصور.. المحافظون يشهدون احتفال «الأوقـاف» بذكرى الهجرة النبوية

شهد المحافظون ونوابهم ومديرو المديريات الإقليمية، مساء أمس السبت احتفال وزارة الأوقـاف بالهجرة النبوية المشرفة لعام 1446 هــ بالمساجد الكبرى بكافة أنحاء الجمهورية.

واحتفلت وزارة الأوقاف، مساء أمس، بالعام الهجري الجديد 1446هــ من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة ، بحضور، الدكتور أسامة الأزهرى، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة نائبًا عن الرئيس السيسي، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر أد. أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، وفضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئه كبار العلماء، والدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب.

f5c73dc4-871e-4127-8ee3-6100ea6a45e0

a9ccdb39-7401-44f0-b9c6-ac35b53f1821

2b5fb84a-4bbe-43c8-98cd-05b5d3227c81

8296088c-0b1c-4f98-bfce-2aeb831babf2

ed391f77-8bb2-47a8-b44e-da5e4f910b2d

ccb32325-f9ed-45fb-81b8-4297674079fa