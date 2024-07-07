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الأحد 07 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. المحافظون يشهدون احتفال «الأوقـاف» بذكرى الهجرة النبوية

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات
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شهد المحافظون ونوابهم ومديرو المديريات الإقليمية، مساء أمس السبت احتفال وزارة الأوقـاف بالهجرة النبوية المشرفة لعام 1446 هــ بالمساجد الكبرى بكافة أنحاء الجمهورية.

واحتفلت وزارة الأوقاف، مساء أمس،  بالعام الهجري الجديد 1446هــ من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة ، بحضور، الدكتور أسامة الأزهرى،  والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة نائبًا عن  الرئيس السيسي، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر أد. أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، وفضيلة  الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئه كبار العلماء، والدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب.

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احتفال وزارة الأوقـاف بالهجرة النبوية الهجره النبويه مسجد السيدة زينب