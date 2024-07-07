تحرير 20 مخالفة تموينية بمدينة سمالوط في المنيا

أكد الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط ، إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز البلدية على مدار يومين وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

حيث أسفرت الحملات عن تحرير 20 محضراً مخالفاً، منها 10 محضرا في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية حيث تنوعت المخالفات ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات ) ،كما تم تحرير عدد 10 محاضر ـ عدم الاعلان عن الاسعار - منتجات منتهية الصلاحية ـ عدم وجود شهادات صحية ).

جاء ذلك بحضور حلمى فاروق وعرفات عبدالله نواب رئيس المركز والسادة مباحث التموين وإدارة تموين سمالوط وإدارة الطب البيطري بسمالوط وجهاز حماية المستهلك بالمنيا.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وكافة الجهات المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

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