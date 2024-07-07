مهمة بحرية أوروبية تدمر مسيرتين في خليج عدن

أعلنت مهمة بحرية أوروبية، اليوم الأحد، عن تدمير طائرتين مسيرتين في خليج عدن.



من ناحية أخرى، أطلق حزب الله اللبناني، عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل، بعد يوم من اغتيال الجيش الإسرائيليميثم العطار، القيادي في وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في غارة على بعلبك.



وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل "، نقلا عن نجمة داود الحمراء - إن رجلا إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة من شظاياصاروخ سقط في الجليل الأسفل، واستدعى نقله إلى مركز "بيداه" الطبي.

وأسفرت الصواريخ التي أطلقها حزب الله عن حرائق في عدة مناطق في شمال إسرائيل، وقالت خدمة الحرائق والإنقاذإنها تكافح من أجل إخماد الحرائق بمنطقة "كيدمات جليل" الصناعية، وكفار زيتيم، ولافي، وهاتسوريم.