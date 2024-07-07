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الأحد 07 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

رئيس حزب الاتحاد: تعاون الحوار الوطنى والحكومة الجديدة يصب في صالح المواطن

رئيس حزب الاتحاد
رئيس حزب الاتحاد
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رحب رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بالنتائج التي توصل إليها مجلس أمناء الحوار الوطني، في اجتماعه الأول، والتي تتعلق بآلية تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من توصيات الحوار، إلى جانب بحث موضوعات النقاش ذات الأولوية في النسخة الجديدة من الحوار.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن شكل التعاون بين الحوار الوطني والحكومة الجديدة يبشر بتنفيذ سريع لمخرجات الحوار، ويعبر عن وجود نية حقيقية للتعاون بين الجانبين في الموضوعات ذات النقاش لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن هناك حالة من التفاؤل لدى جميع الأطراف، لأننا أصبحنا على مشارف مرحلة جديدة.

ونوه رئيس حزب الاتحاد أن الحوار الوطني ينوي بدء نسخته الجديدة بقضايا مهمة، في مقدمتها الحبس الاحتياطي وكذلك مسألة الدعم العيني والنقدي، والثانوية العامة، مشيرًا إلى أنها كلها قضايا تهم المواطنين.

وأعرب المستشار رضا صقر، عن تقديره لمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني واهتمامه الدائم به، بما يعكس حالة الجدية ورعاية الدولة للحوار.

 

رضا صقر الحوار الوطني رئيس حزب الاتحاد