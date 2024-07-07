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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة ١٥ حالة تعد علي أراض زراعية بالمنيا

ازالات
ازالات
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قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ، إن قرى المنيا قامت بتنظيم حملات مكبره لرصد كافة التعديات على الاراضي الزراعيه وأملاك الدوله والبناء العشواىى اليوم الاحد ومن خلال الحمله تم رصد وتنفيذ إزالة فورية ل١٥ حالة تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية وحفر أساس بمساحة ٢١٥٢متر وتم التعامل الفورى معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون دون استثناء.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا على المتابعة المستمرة والوقوف الفورى لكافة أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمة للبناء مؤكدا كلامه برصد المخالفة والتعامل الفورى معها اشرف على الحملة نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات.

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الأراضي الزراعية وأملاك الدولة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا مدينة المنيا