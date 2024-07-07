غرق شاب بترعة الجيزاوية بالعياط

باشرت نيابة جنوب الجيزة تحقيقاتها في حادث غرق شاب بترعة الجيزاوي بنطاق قرية طهما بمركز العياط، وكشفت تحقيقات النيابة عن عدم وجود شبهة جنائية، وتبين من خلال الكشف الطبي أن «إسفكسيا الغرق» وراء مصرعه.

غرق شاب في العياط

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي بمصرع أحد الأشخاص غرقا في ترعة الجيزاوي، بقرية طهما في العياط، انتقل رجال المباحث لمحل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شابا يدعى « شعبان.ط» لقى مصرعه غرقا في الترعة، لعدم إجادته السباحة.



تم انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثمان عقب اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية.