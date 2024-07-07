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الأحد 07 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"خلافات الجيرة".. الداخلية تكشف ملابسات تعدي شاب على آخر في المرج

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية بشأن تعدى عدد من الأشخاص على شاب بدائرة قسم شرطة المرج بسبب خلافات الجيرة.

وأشارت الداخلية إلى أنه بالفحص وإجراء التحريات تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين كلٍ من (عاطل - مقيم دائحرة القسم – له معلومات جنائية) ، (عاطل - مقيم بذات العنوان) لحدوث مشادة كلامية بينهما على أثر معاتبة الأول للثانى للتعرض لشقيقته فقام على أثرها الثانى بإستقلال دراجته النارية، وإصطدم بالأول عمداً محدثاً إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية قسم شرطة المرج