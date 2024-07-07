العمل: تسليم شهادات إتمام البرامج التدريبية المهنية لـ 40 فتاة في قنا

نظمت مديرية العمل بمحافظة قنا، اليوم الأحد، فعاليات تسليم شهادات إتمام البرامج التدريبية المهنية المجانية لـ 40 فتاة، تم تدريبهم على مهنة من أكثر المهن المطلوبة في سوق العمل.

وجاء ذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة، حيث جرت فعاليات التدريب في مركز التدريب المهني بقفط ، وتضمن دورتين تدريبيتين على مهنة الخياطة والتفصيل، وفق نظام ساعات التدريب المعتمدة.

ويأتي ذلك أيضا فى إطار جهود المديرية وأجهزتها لتنفيذ البرامج لإنجاز خطة 2024-2025،لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، مع التوسع في دمج الفئات الأكثر إحتياجاً في تلك الخطط ومنهم "ذوي الهمم" و"المرأة المَعيِلة"، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية مهارات الشباب ، وإكساب الشباب من الجنسين من سن 18 إلى 35 سنة مزيد من التدريبات والمهارات الحديثة ،التى ترفع من قُدراتهم،وتعمل على تعزيز حصولهم على فرص عمل مختلفة بسوق العمل، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وذلك في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" فى القرى الأكثر إحتياجاً.



وأوضح أحمد جابر عبد الباسط، مدير مديرية العمل بقنا أن هذا يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران حول أهمية التطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، لتسهيل الالتحاق بسوق العمل وفتح مشروعات صغيرة للخريجين.

وأضاف مدير المديرية أنه جرى تسليم شهادات إتمام التدريب للخريجات ومنحهم شهادات معتمدة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي، بحضور محمد أنور منسق برنامج الأغذية العالمي بقنا، ومحمد علي محمود وكيل المديرية، والمهندس عبد الحميد غزالي عثمان مدير مركز التدريب المهني بقفط ، ومؤكداً على الإستمرار فى توفير مزيد من برامج التدريب المهنى للشباب من الجنسين أبناء المحافظة على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة ، وكذلك توفير فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى للخريجين وراغبي العمل.