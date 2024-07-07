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الأحد 07 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

السينودس الإنجيلي الوطني في سوريا ولبنان لقاء للرعاة بمركز ضهور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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أقامت لجنة الشؤون الكنسية والروحية في السينودس الإنجيلي الوطني في سوريا ولبنان، اليوم، لقاءً للرعاة في مركز ضهور الشوير الإنجيلي في لبنان.

حيث تضمّن إضافة للعبادة والتأملات، دروس كتاب، وحلقات دراسية متنوعة. 
ترأس العبادة والتأملات كلّ من: القس رمزي أبو عسلي، القس سليم فرح، والقسيسة نجلا قصّاب.
تناول اللقاء  تطوير لاهوت سياقي قدمه القس هادي غنطوس، كما قُسّم الرعاة لمجموعات بهدف دراسة نصوص كتابية.
 أمّا درسا الكتاب فقدمهما كلّ من: القس مفيد قره جيلي، والقس طوني عبود.
 ومواضيع الحلقات الدراسية الأُخرى فكانت: الصحة النفسية والصحة الذهنية، قدمها  سمير قسطنطين (وزنات) - الكنيسة وخدمة الميديا الفاعلة، قدمها القس ربيع طالب.
 

لجنة الشؤون الكنسية الروحية السينودس الإنجيلي الوطني سوريا لبنان مركز ضهور الشوير لاهوت سياقي الصحة النفسية