جامعة عين شمس الأولى على قارات العالم بالعرض المسرحي "سالب صفر"

حقق منتخب جامعة عين شمس للتمثيل المسرحي المركز الأول علي العالم بالمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالدار البيضاء في دورته ٣٦ بالملكة المغربية بالعرض المسرحي سالب صفر من تأليف مصطفى طلعت وفكرة واخراج اسلام خالد وذلك تحت الإشراف العام ابراهیم سعید حمزة امین الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب

وأعلنت اللجنة فوز العرض المسرحي سالب صفر بالجائزة الكبرى ليتوج منتخب تمثيل الجامعة وتحصل الجامعة على المركز الأول على العالم

و حصدت الجامعة جائزة افضل سينوغرافيا لمحمد ذكي ،جائزة افضل تمثيل رجال مناصفة بين كل من الطالب محمد توفيق والطاب شاهر عبد القادر

تم الاعداد والتنفيذ للعرض المسرحي سالب صفر تحت إشراف السيدة اسماء على خاطر مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب والسيد مطفى عيسى مدير ادارة النشاط الفني والاستاذ احمد عادل مشرف النشاط الفني