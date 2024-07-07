تشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية بمختلف المحافظات

كشف التقرير الاسبوعي للهيئة القومية لسلامة الغذاء الـ 24 عن الفترة من 29 يونيو – 5 يوليو، العديد من الأنشطة الرقابية والحملات التفتيشية على مختلف الأنشطة الغذائية في المحافظات المصرية.

وقال التقرير أنه في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة و حفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

وشن سلامة الغذاء بمحافظة الغربية 12 حملة تفتيشية موسعة على 220 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 11 ألف عبوة مشروب صناعي بدون بيانات، 1 طن رنجة بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، 1 طن (شطة وفلفل أسود و كراوية) منتهية الصلاحية، تحرير 2 محضر نقص اشتراطات صحية.

وفي إطار الدور التوعوي و التثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 10 منشآت غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت، وتم تنفيذ 13 قرار نيابة.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، و أسفرت تلك الحملات عن تحرير 160 محضرا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 2 طن و200 كجم (لحوم، دواجن، ألبان) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 38 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (فاراسكور، كفر سعد، السرو، الروضة، ميت أبو غالب).

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 262 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية و متغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بشن حملات تفتيشية على عدد من المنشآت الغذائية بمدينة الفيوم، وقد أسفرت الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، تحرير 4 محاضر إدارة منشأة غذائية بدون ترخيص، 2 محضر عدم وجود شهادات صحية، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 4 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (مركز المنصورة، ميت غمر).

و أسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص، تحرير 4 محاضر عدم وجود شهادات صحية وعدم تطبيق الاشتراطات، تحرير 2 محضر تحفظ.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 6 حملات تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، و أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، و أخذ تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.